Стало известно, почему в «Барселоне» верят в камбэк в матче с «Атлетико»

Футболисты и сотрудники «Барселоны» верят, что смогут отыграться в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3 марта) после поражения со счётом 0:4 в первой встрече. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, вера сине-гранатовых в благоприятный для них результат основана на том, что в домашних матчах они «практически непобедимы» и с разгромом обыгрывали другие команды. С момента прихода Ханс-Дитера Флика в клуб летом 2024 года «Барселона» одержала 12 побед с разницей не менее четырёх голов.

Кроме того, в ответной встрече «блауграна» сможет рассчитывать на Педри, Рафинью и Маркуса Рашфорда, пропустивших первую игру из-за повреждений.

Подчёркивается, что в «Барселоне» также помнят о победе в ответном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 c «ПСЖ» со счётом 6:1. В первой встрече каталонский клуб также уступил со счётом 0:4.

