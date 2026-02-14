Скидки
Футбол

Компани — о борьбе за титул: в наших мыслях главное — побеждать в каждой игре

Компани — о борьбе за титул: в наших мыслях главное — побеждать в каждой игре
Комментарии

Тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал борьбу за титул чемпионов Бундеслиги. Специалист отметил, что сосредоточен на своём коллективе и не обращает внимания на другие матчи.

«Я очень сосредоточен на себе и смотрю на всё со стороны. Не имеет значения, что происходит в других матчах. В наших мыслях главное — побеждать в каждой игре, и мы должны побеждать в каждой игре. Я на 100% придерживаюсь этого мнения и надеюсь, что команда тоже», — приводит слова тренера Bayern & Germany в соцсети Х.

Сегодня, 14 февраля, мюнхенская «Бавария» проведёт выездной матч с «Вердером». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. После 21 тура Бундеслиги «Бавария» занимает первую строчку с 54 очками. Отрыв от «Боруссии» составляет три очка, однако дортмундский клуб провёл на один матч больше.

Новости. Футбол
Все новости RSS

