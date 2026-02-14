Куртуа назвал лучший сейв в своей карьере

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил, какой сейв он считает лучшим в своей карьере.

«В финале Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем», когда бил Мане. Он сместился в центр, а я сделал шаг влево, затем мне пришлось перенести весь свой вес на правую сторону, чтобы отразить удар. Это было невероятно сложно, я едва коснулся мяча, и он попал в штангу», — приводит слова Куртуа Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. В той встрече Куртуа совершил девять спасений. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

