Куртуа назвал лучший сейв в своей карьере
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил, какой сейв он считает лучшим в своей карьере.
«В финале Лиги чемпионов 2022 года с «Ливерпулем», когда бил Мане. Он сместился в центр, а я сделал шаг влево, затем мне пришлось перенести весь свой вес на правую сторону, чтобы отразить удар. Это было невероятно сложно, я едва коснулся мяча, и он попал в штангу», — приводит слова Куртуа Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.
В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. В той встрече Куртуа совершил девять спасений. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.
Лига чемпионов . Финал
28 мая 2022, суббота. 22:36 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 59'
