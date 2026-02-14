Мбаппе и Винисиус оплатили командный ужин «Реала» стоимостью более € 1000 — Marca

Нападающие мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор после командного ужина оплатили счёт в ресторане в Мадриде, который составил более € 1000. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, этот ужин был организован с целью сплочения коллектива. При этом главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа и его помощники не присутствовали на мероприятии.

Подчёркивается, что ужин состоялся за неделю до первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой», который пройдёт 17 февраля. Во встрече 8-го тура общего этапа соревнования «Королевский клуб» уступил лиссабонской команде со счётом 2:4.

После 23 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место.

