Григорян назвал лучшего российского защитника на текущий момент

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о переходах центрального защитника Игоря Дивеева и нападающего Джона Джона в «Зенит».

«Дивеев — это серьёзное усиление для «Зенита», который испытывал серьёзную потребность в защитнике, способном начать атаку. Тем более если это игрок с российским паспортом! Я считаю, что Дивеев — лучший центральный защитник среди россиян на данный момент.

В средней линии у «Зенита» с момента ухода Клаудиньо периодически возникала некая инерция. Порой там некому было «взрывать» игру. Джон Джон способен решить эту проблему. Это футболист очень серьёзного уровня», — заявил Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

