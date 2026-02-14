Андрей Мостовой ответил, являлся ли он мажором

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил, был ли он мажором в юности.

– Александр Геннадьевич Анюков называет тебя мажором. Речь не про настоящий момент, но если по-честному, ты в юности был мажором?

– Нет, 100%. В каком плане, в финансовом или что?

– Понятно, что всё равно были деньги, путешествия.

– Да не было денег.

– У тебя есть фотография из Венеции. Сколько тебе там [лет]: 16,15,14?

– 16. Может, кто-то помнит, что раньше можно было путешествовать тысяч за 30 рублей. Это были супербюджетные поездки. Мама взяла меня, и мы полетели. Один год в Испанию съездили, один раз в Италию, и всё. В целом это все мои поездки были. Один раз в Турцию тоже супер, супербюджетно. Поэтому нет, мажором раньше точно не был.

Может быть, сейчас со стороны так кажется, всё равно финансовое состояние, конечно, получше стало, и в целом мне нравится одеться хорошо, машины. Мне кажется, это нормальные пацанские хотелки, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

