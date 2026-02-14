Фабрегас — о матче с «Фиорентиной»: для них на кону стоит не меньше, чем для нас

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал предстоящую встречу 25-го тура Серии А с «Фиорентиной».

«Мы начинаем добиваться стабильности в игре, даже пробуем разные вещи, которые игроки очень хорошо понимают. Но всё сводится к одному: насколько сильно ты этого хочешь, к твоему настрою и к осознанию того, что грань между победой и поражением чрезвычайно тонка и что каждая деталь имеет значение. Это огромная заслуга команды.

«Фиорентина» — отличная команда. Для меня это всегда был клуб с богатой историей, поэтому я понимаю, почему их положение в таблице вызывает удивление. Но многие из их основных игроков провели отличный сезон, так что матч будет очень важным: нам нужно выйти на поле с правильным настроем, потому что для них на кону стоит не меньше, чем для нас.

Мы всегда подходим к каждой игре по отдельности, стараемся победить сегодня, а затем сосредоточимся на подготовке к матчу с «Миланом», который состоится сразу после него. У нас нет времени беспокоиться о том, что делают другие команды; нам нужно сосредоточиться на себе. Именно на этом мы и концентрируемся», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

«Комо» и «Фиорентина» встретятся вновь после матча Кубка Италии 27 января, в котором «Комо» одержал победу и вышел в четвертьфинал. После 24 туров Серии А команда Сеска Фабрегаса располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 41 очком. «Фиорентина» находится в зоне вылета, на 18-й строчке, у команды 18 очков после 24 игр чемпионата.