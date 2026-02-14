Романо: у Роналду отличные отношения с менеджментом, персоналом и партнёрами в «Аль-Насре»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями конфликта португальца Криштиану Роналду с владельцами «Аль-Насра». Ранее лучший бомбардир команды бойкотировал три матча чемпионата Саудовской Аравии. Сегодня, 14 февраля, «Аль-Наср» сыграет с клубом «Аль-Фатех».

«После всех слухов последних недель Криштиану Роналду официально возвращается в «Аль-Наср». Это отличная новость для болельщиков клуба и для болельщиков Криштиану, потому что после переговоров с руководством «Аль-Насра» португалец решил вернуться.

Я всегда говорил и продолжаю повторять, если кто-то не в курсе, это важно, потому что я вижу много сообщений и люди не понимают, как именно обстоят дела: у Криштиану Роналду отличные отношения с руководством клуба, с менеджментом, персоналом, тренером, одноклубниками и всеми, с кем он ежедневно взаимодействует.

Проблема была с отношением Роналду с руководством PIF. Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет несколькими клубами Саудовской Про-Лиги. Он был недоволен некоторыми решениями, бюджетом, трансферами. Так что были проблемы. Теперь Криштиану вернулся.

Как я всегда говорил, Криштиану и «Аль-Наср», клуб и сам игрок, должны рассказать о том, что произошло, и обозначить свою позицию. Но главная новость дня заключается в том, что после нескольких дней тренировок в общей группе Криштиану вернулся. Он сыграет с «Аль-Фатехом». Это уже принятое решение», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.