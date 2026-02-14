Флик готовит «тактическую революцию» для ответного матча с «Атлетико» — The Touchline

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик готовит «масштабную тактическую революцию» для ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3 марта). Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в «Барселоне» уверены, что смогут отыграть отставание в четыре мяча, если команда сделает особый акцент на атаке. Возможно, нападающие Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль выйдут в стартовом составе одновременно.

В первом матче полуфинала Кубка Испании сине-гранатовые уступили со счётом 0:4. Все четыре гола команда Флика пропустила в первом тайме.

