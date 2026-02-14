Скидки
Футбол

Флик готовит «тактическую революцию» для ответного матча с «Атлетико» — The Touchline

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик готовит «масштабную тактическую революцию» для ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3 марта). Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в «Барселоне» уверены, что смогут отыграть отставание в четыре мяча, если команда сделает особый акцент на атаке. Возможно, нападающие Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль выйдут в стартовом составе одновременно.

В первом матче полуфинала Кубка Испании сине-гранатовые уступили со счётом 0:4. Все четыре гола команда Флика пропустила в первом тайме.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'
