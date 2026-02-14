Флик готовит «тактическую революцию» для ответного матча с «Атлетико» — The Touchline
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик готовит «масштабную тактическую революцию» для ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3 марта). Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.
Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, в «Барселоне» уверены, что смогут отыграть отставание в четыре мяча, если команда сделает особый акцент на атаке. Возможно, нападающие Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Рафинья и Ламин Ямаль выйдут в стартовом составе одновременно.
В первом матче полуфинала Кубка Испании сине-гранатовые уступили со счётом 0:4. Все четыре гола команда Флика пропустила в первом тайме.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
Материалы по теме
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
12:29
-
12:27
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:45
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:05
-
11:05
-
10:58
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:24
-
10:15
-
09:51
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:12
-
09:10
-
07:00
-
05:58
-
05:46
-
04:52
-
01:04
-
00:40
-
00:39
-
00:37