Главная Футбол Новости

Мостовой: в «Долгопрудном» у меня 15 тысяч зарплата была, у старших, думаю, 150 тысяч

Мостовой: в «Долгопрудном» у меня 15 тысяч зарплата была, у старших, думаю, 150 тысяч
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой отметил, что у него была небольшая зарплата в период выступлений в «Долгопрудном» (2016 год) и в «Химках» (2016-2019 гг.).

– В «Долгопрудном», в «Химках» по доходу все плюс-минус были одинакового уровня или кто-то выделялся?
– Думаю, можно рассказать. Молодые само собой, у меня вообще 15 тысяч зарплата была, а у ребят постарше, думаю, тысяч 150, наверное, было. Разница, конечно, имелась. Такие ещё небольшие суммы.

Когда в «Химки» переходил, тоже там очень маленькие зарплаты были по меркам ФНЛ. Потом, спустя время, бам (показывает жест увеличения). Саша Рязанцев пришёл, я помню, Димидко, кто знает такого, в «Динамо» играл. У нас у старичков остались контракты ещё от первых годов ФНЛ, а они пришли, конечно, на другие условия уже, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

