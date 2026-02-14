Педру Нету — первый, кто сделал хет-трик в пятницу, 13-го, за всю историю Премьер-лиги

В рамках четвёртого раунда Кубка Англии «Челси» одержал уверенную победу над «Халл Сити» со счётом 4:0. В этом матче три мяча на свой счёт записал полузащитник Педру Нету. Как сообщает статистический портал OptaJoe, Нету стал первым игроком «Челси», который оформил хет-трик в пятничном матче с января 1909 года. Последним, кому это удалось, был Джордж Хилсдон в игре с «Мидлсбро».

Кроме того, Нету стал первым представителем Премьер-лиги, который забил три мяча в пятницу, 13-го числа, во всех турнирах. В текущем сезоне 25-летний португалец провёл 38 матчей во всех соревнованиях, забив 10 голов и сделав четыре голевых паса. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 60 млн.