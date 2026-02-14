Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Марески в «Тоттенхэм»

Инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на новости о возможном назначении бывшего главного тренера «Челси» Энцо Марески в «Тоттенхэм» ближайшим летом. Ранее сообщалось, что до конца сезона команду возглавит хорват Игор Тудор.

«Многие из вас спрашивают о том, что происходит в «Тоттенхэме» и о кандидатуре Энцо Марески. В Англии много пишут о том, что Энцо Мареска может стать главным тренером «Тоттенхэма» летом. Ребята, мне сказали, что Мареска был и остаётся главным кандидатом на пост тренера «Манчестер Сити».

Насколько я понимаю, Энцо Мареска — первый в шорт-листе «Сити» на случай, если Пеп Гвардиола покинет клуб в конце сезона. Контракт Пепа рассчитан до 2027 года. На данный момент мне ничего не известно о переговорах с «Тоттенхэмом», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.