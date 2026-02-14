Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Мне бы башню не снесло». Андрей Мостовой рассказал об отношении к большим деньгам

Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём отношении к большим деньгам.

«Мне очень повезло в этом плане. У меня всё прямо так [постепенно шло], не было скачка огромного. В «Долгопрудном» одна зарплата, в «Химках» потом чуть побольше стало, потом в «Зените-2» побольше стало, полгода сыграл в «Зените-2», опять контракт новый переподписал. Потом в «Сочи» сразу ушёл, там опять побольше стало, вернулся в «Зенит», опять. Прямо ровно всё [шло]. Мне кажется, в этом плане мне повезло.

В целом мне кажется, что мне бы башню не снесло. Первые хорошие деньги начались в «Сочи», наверное. И у меня сразу мысль: «Так, не потерять бы всё». Нужно сразу [купить] квартиру, прямо сразу, не машину. У меня машина была, какая-то «Ауди» обычная. Но нужно сразу квартиру себе, первая мысль об этом. Не было такого, что «О, погнали! Всё, я добился своего. Делай, делай!» Не было такого. Первое — собрать всю эту подушечку безопасности, а дальше уже живи. Мне кажется, в этом плане у меня с головой всё нормально, и к деньгам я очень трепетно, нормально отношусь», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

