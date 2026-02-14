«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче, Пиняев оформил дубль
Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Локомотивом» и «Динамо» из Самарканда. Команды играли на стадионе «Ритц-Карлтон» в Абу-Даби (ОАЭ). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты российского клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Пиняев – 10' 2:0 Пиняев – 14' 3:0 Комличенко – 19' 4:0 Тимофеев – 30'
На 10-й минуте вингер железнодорожников Сергей Пиняев открыл счёт в матче. На 14-й минуте Пиняев оформил дубль. На 19-й минуте нападающий Николай Комличенко довёл преимущество «Локомотива» до крупного. На 30-й минуте полузащитник Артём Тимофеев забил четвёртый мяч своей команды.
Сегодня, 14 февраля, «Локомотив» проведёт ещё один матч. В 17:00 мск подопечные Михаила Галактионова начнут игру с армянским «Пюником».
