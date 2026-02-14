Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Динамо Самарканд, результат матча 14 февраля 2026, счёт 4:0, товарищеский матч

«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче, Пиняев оформил дубль
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Локомотивом» и «Динамо» из Самарканда. Команды играли на стадионе «Ритц-Карлтон» в Абу-Даби (ОАЭ). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
14 февраля 2026, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Пиняев – 10'     2:0 Пиняев – 14'     3:0 Комличенко – 19'     4:0 Тимофеев – 30'    

На 10-й минуте вингер железнодорожников Сергей Пиняев открыл счёт в матче. На 14-й минуте Пиняев оформил дубль. На 19-й минуте нападающий Николай Комличенко довёл преимущество «Локомотива» до крупного. На 30-й минуте полузащитник Артём Тимофеев забил четвёртый мяч своей команды.

Сегодня, 14 февраля, «Локомотив» проведёт ещё один матч. В 17:00 мск подопечные Михаила Галактионова начнут игру с армянским «Пюником».

