«Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд в товарищеском матче, Пиняев оформил дубль

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между московским «Локомотивом» и «Динамо» из Самарканда. Команды играли на стадионе «Ритц-Карлтон» в Абу-Даби (ОАЭ). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты российского клуба.

На 10-й минуте вингер железнодорожников Сергей Пиняев открыл счёт в матче. На 14-й минуте Пиняев оформил дубль. На 19-й минуте нападающий Николай Комличенко довёл преимущество «Локомотива» до крупного. На 30-й минуте полузащитник Артём Тимофеев забил четвёртый мяч своей команды.

Сегодня, 14 февраля, «Локомотив» проведёт ещё один матч. В 17:00 мск подопечные Михаила Галактионова начнут игру с армянским «Пюником».