Головин прокомментировал победу «Монако» над «Нантом» и эпизод с красной карточкой

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу команды над «Нантом» со счётом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата Франции. В этом поединке Головин отметился двумя голевыми передачами, а на 65-й минуте получил жёлтую карточку, которая вскоре была превращена в красную из-за аплодисментов в адрес арбитра.

«В целом, получилась очень неплохая для нас игра. Мы достаточно быстро, ещё до перерыва, обеспечили комфортное преимущество в три мяча, реализовав свои моменты. Голевые передачи? Как уже говорил, мне всегда приятно ассистировать партнёрам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути, не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали.

Думаю, [в эпизоде с красной карточкой] нет ничего серьёзного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться жёлтой карточкой. Благодарен партнёрам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

После этой победы «Монако» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» располагается на 17-й строчке с 14 очками.