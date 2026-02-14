Скидки
Футбол

Отец Мбаппе: Килиан ушёл из дома в 13 лет и больше не вернулся! Вот что с нами случилось

Отец Мбаппе: Килиан ушёл из дома в 13 лет и больше не вернулся! Вот что с нами случилось
Комментарии

Отец нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Уилфрид Мбаппе, поделился размышлениями о жертвах, на которые пошёл его сын для достижения успеха в футболе.

«Вы говорите о жертвах, на которые приходится идти, если у тебя есть ребёнок, играющий в футбол. Я видел, как Килиан Мбаппе ушёл из дома в 12 или 13 лет. Люди этого не осознают. Есть так много вещей, которые мы никогда не сможем заменить. Есть так много вещей, которые мы не сделали. В наше время у кого есть дети, кто готов потерять их в 13 или 14 лет? Никто! Нет ни отца, ни матери, которые могли бы сказать: «Мой сын ушёл из дома в 13 лет и больше не вернулся!» Вот что с нами случилось. Это их проект, это прекрасная история и всё такое, но это правда, что когда я объясняю это некоторым родителям… они этого не понимают», — приводит слова Уилфрида Мбаппе AS.

