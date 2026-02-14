Сафонов и Забарный получили оценку 4 из 10 по версии L’Equipe за игру с «Ренном»
Игра российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:3) было оценена на 4 из 10 французским изданием L’Equipe.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34' 2:0 Леполь – 69' 2:1 Дембеле – 71' 3:1 Эмболо – 81'
Оценку 4 из 10 также получили защитники Илья Забарный и Нуну Мендеш, полузащитники Витинья, Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш, а также крайний нападающий Хвича Кварацхелия.
На 3 из 10 L’Equipe оценил игру защитника Вильяма Пачо и вингера Дезире Дуэ.
Защитник Ашраф Хакими и нападающий Усман Дембеле получили 5 из 10.
После 22 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает первое место. «Ренн» заработал 34 очка и располагается на пятой строчке.
