Сафонов и Забарный получили оценку 4 из 10 по версии L’Equipe за игру с «Ренном»

Игра российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:3) было оценена на 4 из 10 французским изданием L’Equipe.

Оценку 4 из 10 также получили защитники Илья Забарный и Нуну Мендеш, полузащитники Витинья, Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш, а также крайний нападающий Хвича Кварацхелия.

На 3 из 10 L’Equipe оценил игру защитника Вильяма Пачо и вингера Дезире Дуэ.

Защитник Ашраф Хакими и нападающий Усман Дембеле получили 5 из 10.

После 22 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает первое место. «Ренн» заработал 34 очка и располагается на пятой строчке.

