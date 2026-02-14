Отец Мбаппе: если следующим тренером сборной Франции станет Зидан, мы все будем счастливы

Уилфрид Мбаппе, отец нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе, поделился мнением о возможной кандидатуре нового тренера национальной команды.

«Я не знаю, является ли [Зинедин Зидан] идеальным кандидатом, но он был бы очень хорош. Мы узнаем об этом позже, но будет очень сложно последовать примеру Дешама. Сегодня мы найдём в нём много недостатков, но, как только он уйдёт, мы найдём в нём много положительных качеств. Мы не должны забывать ни того, чего он достиг, ни того послужного списка, который он оставит. И если следующим тренером сборной будет Зидан, мы все будем счастливы», — приводит слова Уилфрида Мбаппе AS.

Контракт Дидье Дешама с национальной командой истекает в 2026 году после чемпионата мира. По информации зарубежных СМИ, Зидан рассматривается как вероятный кандидат на пост главного тренера сборной Франции после завершения контракта Дешама.