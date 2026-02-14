Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Мбаппе: если следующим тренером сборной Франции станет Зидан, мы все будем счастливы

Отец Мбаппе: если следующим тренером сборной Франции станет Зидан, мы все будем счастливы
Комментарии

Уилфрид Мбаппе, отец нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе, поделился мнением о возможной кандидатуре нового тренера национальной команды.

«Я не знаю, является ли [Зинедин Зидан] идеальным кандидатом, но он был бы очень хорош. Мы узнаем об этом позже, но будет очень сложно последовать примеру Дешама. Сегодня мы найдём в нём много недостатков, но, как только он уйдёт, мы найдём в нём много положительных качеств. Мы не должны забывать ни того, чего он достиг, ни того послужного списка, который он оставит. И если следующим тренером сборной будет Зидан, мы все будем счастливы», — приводит слова Уилфрида Мбаппе AS.

Контракт Дидье Дешама с национальной командой истекает в 2026 году после чемпионата мира. По информации зарубежных СМИ, Зидан рассматривается как вероятный кандидат на пост главного тренера сборной Франции после завершения контракта Дешама.

Материалы по теме
Отец Мбаппе: Килиан ушёл из дома в 13 лет и больше не вернулся! Вот что с нами случилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android