Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» в борьбе за вингера стоимостью € 109 млн — Caught Offside

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» в борьбе за вингера стоимостью € 109 млн — Caught Offside
Комментарии

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в крайнем нападающем «Ньюкасла» Энтони Гордоне. Однако на текущий момент именно мерсисайдцы лидируют в борьбе за 24-летнего вингера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» не хотят отпускать Гордона и не начнут вести переговоры, пока не поступит предложение примерно в £ 85-95 млн (€ 97,7-109,2 млн).

Гордон играет за «Ньюкасл» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Мы сталкиваемся с эмоциональными проблемами». Алисон — о сезоне «Ливерпуля»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android