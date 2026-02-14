«Ливерпуль» опережает «Арсенал» в борьбе за вингера стоимостью € 109 млн — Caught Offside

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» заинтересованы в крайнем нападающем «Ньюкасла» Энтони Гордоне. Однако на текущий момент именно мерсисайдцы лидируют в борьбе за 24-летнего вингера. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» не хотят отпускать Гордона и не начнут вести переговоры, пока не поступит предложение примерно в £ 85-95 млн (€ 97,7-109,2 млн).

Гордон играет за «Ньюкасл» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

