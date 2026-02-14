«Краснодар» показал кадры первой тренировки Боселли с командой

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в телеграм-канале кадры первой тренировки новичка Хуана Боселли с командой. О переходе уругвайского нападающего из нижегородского «Пари НН» было официально объявлено в среду, 11 февраля.

Фото: ФК «Краснодар»

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. В составе действующих чемпионов России футболист будет выступать под номером 23.

Фото: ФК «Краснодар»

Хуан Боселли выступал за «Пари НН» с осени 2023 года. В Россию футболист перебрался из португальского «Жил Висенте». В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.