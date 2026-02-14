В «Барселоне» обеспокоены уровнем игры защитников после матча с «Атлетико» — Sport.es

В «Барселоне» отмечают, что в первом матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:4) команда позволила сопернику создать больше всего опасных моментов через крайних защитников. В каталонском клубе рассматривают не лучшую игру футболистов этой позиции как «нечто повторяющееся». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в стане сине-гранатовых никто не сомневается в качествах Жюля Кунде и Алекса Бальде, однако отмечают их игровой спад. Уровень оборонительных действий Кунде далёк от ожидаемого. Также в «Барселоне» ждут большего от Бальде. Подчёркивается, что тренерский штаб «блауграны» продолжит работу с целью вывести защитников на уровень, который они демонстрировали в минувшем сезоне.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: