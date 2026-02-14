Скидки
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» обеспокоены уровнем игры защитников после матча с «Атлетико» — Sport.es

В «Барселоне» обеспокоены уровнем игры защитников после матча с «Атлетико» — Sport.es
Комментарии

В «Барселоне» отмечают, что в первом матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:4) команда позволила сопернику создать больше всего опасных моментов через крайних защитников. В каталонском клубе рассматривают не лучшую игру футболистов этой позиции как «нечто повторяющееся». Об этом сообщает Sport.es.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

По информации источника, в стане сине-гранатовых никто не сомневается в качествах Жюля Кунде и Алекса Бальде, однако отмечают их игровой спад. Уровень оборонительных действий Кунде далёк от ожидаемого. Также в «Барселоне» ждут большего от Бальде. Подчёркивается, что тренерский штаб «блауграны» продолжит работу с целью вывести защитников на уровень, который они демонстрировали в минувшем сезоне.

Флик готовит «тактическую революцию» для ответного матча с «Атлетико» — The Touchline

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
