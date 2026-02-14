Главный тренер «Монако» высказался об удалении Головина за споры с судьёй в матче Лиги 1

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался об удалении российского полузащитника Александра Головина в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1). Россиянин оформил две результативные передачи, после чего получил две жёлтые карточки на 65-й минуте. Вторую — за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.

«Эта красная карточка не способствовала развитию игры. Мы ожидаем от футболистов определённого эмоционального самообладания. Мы находимся в самом центре событий, игрок расстроен решениями, которые, как мы знаем, иногда могут быть неблагоприятными, но мы, наоборот, должны сохранять хладнокровие в подобных ситуациях. На Головине должна лежать ответственность за коллектив, он был очень недоволен собой после матча. Думаю, он исправит это, выложившись на полную во вторник с «ПСЖ», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако»

Во вторник, 17 февраля, «Монако» встретится с «ПСЖ» в рамках первого матчах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Ответная игра запланирована на среду, 25 февраля.