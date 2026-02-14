Фото: рядом с «Олд Траффорд» появился билборд, осуждающий Рэтклиффа за слова про мигрантов

Возле домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» установили билборд со следующим текстом: «Иммигранты сделали для этого города больше, чем когда-либо сделают миллиардеры, которые уклоняются от уплаты налогов».

Ранее совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, рассуждая об экономической ситуации в Великобритании, сказал: «Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек получают пособия и при этом огромное количество иммигрантов. Я имею в виду, что Великобритания колонизирована».

СМИ сообщали, что футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены высказываниями английского бизнесмена. Подчёркивалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может оштрафовать Рэтклиффа.

