Защитник «Кайрата» Мартынович рассказал, как просил у Мбаппе футболку после матча ЛЧ

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Урал» и «Краснодар», рассказал, как поменялся футболками с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Команды встречались 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Хет-трик француза помог «сливочным» одержать разгромную победу (5:0).

«Когда мы играли с мадридским «Реалом», в подтрибунном помещении я попросил у Мбаппе футболку, он ответил: «Да, без проблем». Дал мне свою майку. Я у него спрашиваю: «Тебе моя нужна?» Он ответил: «Да, конечно», — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Реала», в ЛЧ-2025/2026 чемпионы Казахстана встречались с такими командами, как «Интер» (1:2) и «Арсенал» (2:3). Единственное очко в восьми матчах команда набрала в 3-м туре, сыграв вничью с «Пафосом» (0:0).