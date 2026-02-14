Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Кайрата» Мартынович рассказал, как просил у Мбаппе футболку после матча ЛЧ

Комментарии

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Урал» и «Краснодар», рассказал, как поменялся футболками с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Команды встречались 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Хет-трик француза помог «сливочным» одержать разгромную победу (5:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Когда мы играли с мадридским «Реалом», в подтрибунном помещении я попросил у Мбаппе футболку, он ответил: «Да, без проблем». Дал мне свою майку. Я у него спрашиваю: «Тебе моя нужна?» Он ответил: «Да, конечно», — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Реала», в ЛЧ-2025/2026 чемпионы Казахстана встречались с такими командами, как «Интер» (1:2) и «Арсенал» (2:3). Единственное очко в восьми матчах команда набрала в 3-м туре, сыграв вничью с «Пафосом» (0:0).

