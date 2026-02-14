Локателли: мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры с «Интером»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал ожидания от матча 25-го тура Серии А с «Интером».

«Прошедшая неделя определённо помогла нам восстановиться физически и морально. Мы подготовились как могли к важному матчу. Мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры. Все мы знаем, насколько важно итальянское дерби. Мы знаем силу «Интера» — это отличная, зрелая команда с отличным тренером. Это команда, состоящая из игроков, которые играют вместе уже долгое время.

Тренер вселил в меня много уверенности, и это, безусловно, важно. Думаю, мы как команда движемся в правильном направлении, и нам нужно продолжать работать с полной отдачей, как мы это делали до сих пор. Мы рады, что он с нами, и рады услышать его мнение.

Я знаю, что люди многого от меня ожидают. Я чувствую себя хорошо, и, как я уже сказал, я должен поблагодарить тренера Спаллетти за оказанное мне доверие. Я всегда старался выкладываться на полную. Не знаю, лучший ли это мой сезон; посмотрим, впереди ещё много месяцев», — приводит слова Локателли официальный сайт клуба.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.