Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локателли: мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры с «Интером»

Локателли: мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры с «Интером»
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал ожидания от матча 25-го тура Серии А с «Интером».

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прошедшая неделя определённо помогла нам восстановиться физически и морально. Мы подготовились как могли к важному матчу. Мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры. Все мы знаем, насколько важно итальянское дерби. Мы знаем силу «Интера» — это отличная, зрелая команда с отличным тренером. Это команда, состоящая из игроков, которые играют вместе уже долгое время.

Тренер вселил в меня много уверенности, и это, безусловно, важно. Думаю, мы как команда движемся в правильном направлении, и нам нужно продолжать работать с полной отдачей, как мы это делали до сих пор. Мы рады, что он с нами, и рады услышать его мнение.

Я знаю, что люди многого от меня ожидают. Я чувствую себя хорошо, и, как я уже сказал, я должен поблагодарить тренера Спаллетти за оказанное мне доверие. Я всегда старался выкладываться на полную. Не знаю, лучший ли это мой сезон; посмотрим, впереди ещё много месяцев», — приводит слова Локателли официальный сайт клуба.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

Материалы по теме
Мегазаруба «Интер» — «Ювентус» и «Реал» против клуба Захаряна
Мегазаруба «Интер» — «Ювентус» и «Реал» против клуба Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android