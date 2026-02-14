Скидки
Главная Футбол Новости

«Эти игроки иногда больше клуба». Почеттино — о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе

«Эти игроки иногда больше клуба». Почеттино — о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе
Комментарии

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о сложностях управления командой, в которой играют такие футболисты, как Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе.

«Быть менеджером в команде с Месси, Неймаром, Мбаппе непросто. Речь идёт об игроках, которые порой больше клуба, за который они играют.

Нельзя ожидать, что Месси будет прессинговать. Он никогда не прессинговал и в лучшие годы, когда играл при Гвардиоле. Поэтому, когда мы не выигрываем матчи, проблема была в тренере», — приводит слова Почеттино The Touchline со ссылкой на YouTube-канал High Performance.

Почеттино возглавлял «ПСЖ» с 2021 по 2022 год. Месси, Неймар и Мбаппе выступали вместе за парижскую команду с 2021 по 2023 год.

