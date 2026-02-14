Мартынович рассказал о забавном диалоге с Хаверцем после матча ЛЧ «Арсенал» — «Кайрат»
Поделиться
Защитник «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Урал» и «Краснодар», рассказал о забавном диалоге с форвардом «Арсенала» Каем Хаверцем после матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «пушкари» одержали победу (3:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3' 1:1 Жоржинью – 7' 2:1 Хаверц – 15' 3:1 Мартинелли – 38' 3:2 Рикардиньо – 90+4'
«Из «Арсенала» с Хаверцем довелось немного пообщаться после игры. Он говорит: «Почему-то мне очень знакомо твоё лицо». Я ему сказал, что мы в своё время «Байер» чуть-чуть «повозили», прошли его. Потом с «Челси» играли, когда он был. Поэтому мы там встречались с ним несколько раз. Его футболка тоже у меня есть», — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».
Ранее Мартынович рассказал, что после матча 2-го тура ЛЧ с «Реалом» поменялся футболками с Килианом Мбаппе.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
15:37
-
15:36
-
15:34
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:16
-
15:04
-
14:58
-
14:56
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:26
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:48
-
13:40
-
13:34
-
13:22
-
13:18
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:43
-
12:29
-
12:27
-
12:19