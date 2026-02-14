Мартынович рассказал о забавном диалоге с Хаверцем после матча ЛЧ «Арсенал» — «Кайрат»

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Урал» и «Краснодар», рассказал о забавном диалоге с форвардом «Арсенала» Каем Хаверцем после матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «пушкари» одержали победу (3:2).

«Из «Арсенала» с Хаверцем довелось немного пообщаться после игры. Он говорит: «Почему-то мне очень знакомо твоё лицо». Я ему сказал, что мы в своё время «Байер» чуть-чуть «повозили», прошли его. Потом с «Челси» играли, когда он был. Поэтому мы там встречались с ним несколько раз. Его футболка тоже у меня есть», — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Ранее Мартынович рассказал, что после матча 2-го тура ЛЧ с «Реалом» поменялся футболками с Килианом Мбаппе.