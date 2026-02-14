Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» и «Ливерпуль» готовы побороться за защитника из «Интера» — Конур

«Атлетико» и «Ливерпуль» готовы побороться за защитника из «Интера» — Конур
Комментарии

Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис может сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В контракте Думфриса с клубом на лето 2026 года предусмотрен пункт об отступных в размере € 25 млн, однако воспользоваться им смогут только клубы, не выступающие в чемпионате Италии.

По данным источника, летом мадридский «Атлетико» намерен конкурировать с «Ливерпулем» за переход Думфриса. Английский клуб уже проявлял интерес к игроку в зимнее трансферное окно, однако сделка не состоялась. В текущем сезоне 29-летний нидерландец провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Локателли: мы полны энтузиазма и с нетерпением ждём игры с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android