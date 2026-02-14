«Атлетико» и «Ливерпуль» готовы побороться за защитника из «Интера» — Конур

Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис может сменить клубную прописку после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В контракте Думфриса с клубом на лето 2026 года предусмотрен пункт об отступных в размере € 25 млн, однако воспользоваться им смогут только клубы, не выступающие в чемпионате Италии.

По данным источника, летом мадридский «Атлетико» намерен конкурировать с «Ливерпулем» за переход Думфриса. Английский клуб уже проявлял интерес к игроку в зимнее трансферное окно, однако сделка не состоялась. В текущем сезоне 29-летний нидерландец провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.