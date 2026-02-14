Скидки
Экс-защитник «Краснодара» Мартынович оценил шансы клуба на второе подряд чемпионство в РПЛ

Комментарии

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о шансах «быков» на вторую подряд победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Действующие чемпионы страны занимают первое место с 40 очками в 18 играх и отрывом в одно очко от «Зенита».

— Слежу, смотрю практически каждую игру «Краснодара». Если мы не тренируемся, не играем, не едем, обязательно смотрю, мне интересно. Ребята молодцы, желаю им удачи. У них больше шансы [на чемпионство]. Да, будет непросто. Там «Зенит», ЦСКА, сейчас зимний турнир показал…

— Тоже смотрели?
— Ну конечно. Поэтому будет непросто, но я ребятам желаю удачи, я за них переживаю, болею. Хочется, чтобы закрепили свой успех.

— А как часто смотрите матчи РПЛ?
— Да постоянно. На самом деле для меня иногда даже интереснее матчи РПЛ посмотреть, нежели там итальянский чемпионат. Это как-то мне ближе, я столько лет провёл в чемпионате России, — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

