Защитник «Локомотива» Фассон интересен «Ботафого» — O Dia

Защитник «Локомотива» Фассон интересен «Ботафого» — O Dia
Комментарии

«Ботафого» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону. Бразильский клуб связался с 24-летним футболистом, но сообщил, что может предложить ему контракт, уступающий в плане условий тому, что у игрока есть в стане железнодорожников. Об этом сообщает O Dia.

Фассон выступает в составе железнодорожников с лета 2022 года, когда он перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

