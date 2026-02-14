Головин отдал две голевые передачи в матче Лиги 1 впервые с 2021 года
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отметившийся двумя результативными передачами в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), впервые с февраля 2021 года сделал два ассиста в одной игре в этом соревновании. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
1:0 Адингра – 25' 2:0 Адингра – 28' 3:0 Закария – 30' 3:1 Сентонс – 45+1'
Удаления: Головин – 65' / нет
На текущий момент Головин с четырьмя голевыми передачами является лучшим ассистентом монегасков в нынешнем сезоне Лиги 1.
Россиянин ассистировал партнёрам на 28-й и 30-й минутах матча с «Нантом». На 65-й минуте Головин получил красную карточку.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
