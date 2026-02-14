Головин отдал две голевые передачи в матче Лиги 1 впервые с 2021 года

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отметившийся двумя результативными передачами в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), впервые с февраля 2021 года сделал два ассиста в одной игре в этом соревновании. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

На текущий момент Головин с четырьмя голевыми передачами является лучшим ассистентом монегасков в нынешнем сезоне Лиги 1.

Россиянин ассистировал партнёрам на 28-й и 30-й минутах матча с «Нантом». На 65-й минуте Головин получил красную карточку.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

