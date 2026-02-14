Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Головин отдал две голевые передачи в матче Лиги 1 впервые с 2021 года

Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отметившийся двумя результативными передачами в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (3:1), впервые с февраля 2021 года сделал два ассиста в одной игре в этом соревновании. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет

На текущий момент Головин с четырьмя голевыми передачами является лучшим ассистентом монегасков в нынешнем сезоне Лиги 1.

Россиянин ассистировал партнёрам на 28-й и 30-й минутах матча с «Нантом». На 65-й минуте Головин получил красную карточку.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Российские футболисты за рубежом:

