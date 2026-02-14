Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Футбол Новости

Фанаты «Халла» задержаны за оскорбления игроков «Челси» во время матча — Evening Standard

Болельщики «Халла» стали причиной инцидента во время домашнего матча с «Челси» в четвёртом раунде Кубка Англии, который завершился со счётом 0:4.

Кубок Англии . 1/16 финала
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Окончен
0 : 4
Челси
Лондон
0:1 Нету – 40'     0:2 Нету – 51'     0:3 Эстевао – 59'     0:4 Нету – 71'    

На 25-й минуте группа фанатов начала скандировать оскорбительные кричалки, в частности, «Челси – мальчики по вызову». В ответ на это на 44-й минуте по громкой связи было объявлено, что дискриминационные выкрики будут отслеживаться.

На 60-й минуте прозвучало сообщение о том, что в отношении некоторых фанатов были приняты меры и произведены аресты.

Футбольный клуб «Халл Сити» подтвердил задержания, произведённые в середине матча. Футбольная ассоциация ожидает отчёта арбитра для определения дальнейших шагов и возможных обвинений против клуба. На послематчевой пресс-конференции тренер «Челси» Лиам Росеньор отметил: «Не знаю, что произошло, но любые дискриминационные высказывания неприемлемы».

