Фанаты «Халла» задержаны за оскорбления игроков «Челси» во время матча — Evening Standard

Болельщики «Халла» стали причиной инцидента во время домашнего матча с «Челси» в четвёртом раунде Кубка Англии, который завершился со счётом 0:4.
На 25-й минуте группа фанатов начала скандировать оскорбительные кричалки, в частности, «Челси – мальчики по вызову». В ответ на это на 44-й минуте по громкой связи было объявлено, что дискриминационные выкрики будут отслеживаться.
На 60-й минуте прозвучало сообщение о том, что в отношении некоторых фанатов были приняты меры и произведены аресты.
Футбольный клуб «Халл Сити» подтвердил задержания, произведённые в середине матча. Футбольная ассоциация ожидает отчёта арбитра для определения дальнейших шагов и возможных обвинений против клуба. На послематчевой пресс-конференции тренер «Челси» Лиам Росеньор отметил: «Не знаю, что произошло, но любые дискриминационные высказывания неприемлемы».
- 14 февраля 2026
-
15:37
-
15:36
-
15:34
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:16
-
15:04
-
14:58
-
14:56
-
14:45
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:26
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:48
-
13:40
-
13:34
-
13:22
-
13:18
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:43
-
12:29
-
12:27
-
12:19