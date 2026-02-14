Фанаты «Халла» задержаны за оскорбления игроков «Челси» во время матча — Evening Standard

Болельщики «Халла» стали причиной инцидента во время домашнего матча с «Челси» в четвёртом раунде Кубка Англии, который завершился со счётом 0:4.

На 25-й минуте группа фанатов начала скандировать оскорбительные кричалки, в частности, «Челси – мальчики по вызову». В ответ на это на 44-й минуте по громкой связи было объявлено, что дискриминационные выкрики будут отслеживаться.

На 60-й минуте прозвучало сообщение о том, что в отношении некоторых фанатов были приняты меры и произведены аресты.

Футбольный клуб «Халл Сити» подтвердил задержания, произведённые в середине матча. Футбольная ассоциация ожидает отчёта арбитра для определения дальнейших шагов и возможных обвинений против клуба. На послематчевой пресс-конференции тренер «Челси» Лиам Росеньор отметил: «Не знаю, что произошло, но любые дискриминационные высказывания неприемлемы».