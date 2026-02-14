Арне Слот подтвердил переговоры с Конате о новом контракте с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что клуб ведёт переговоры с защитником Ибраимой Конате о продлении контракта. Будущее 26-летнего футболиста на «Энфилде» становится всё более актуальным, так как его действующее соглашение истекает в июне этого года. Это означает, что клубу необходимо оперативно решить вопрос с дальнейшими планами игрока.

«Мы ведём с ним переговоры, и это само по себе говорит о наших намерениях. Очевидно, мы хотим, чтобы он остался, но переговоры продолжаются, так что посмотрим, чем всё закончится. Мы бы не вели эти обсуждения, если бы не хотели сохранить его в команде», — отметил Слот в интервью Liverpool Echo.

Тренер также защитил Конате, чья игра подвергалась критике из-за периодических ошибок. Он подчеркнул важность надёжности защитника и его партнёрства с Вирджилом ван Дейком, которое является основой обороны клуба. Слот добавил, что, если учитывать проблемы с травмами и нехватку защитников, потеря Конате станет серьёзной утратой для команды.

В текущем сезоне Конате провёл 33 матча за «Ливерпуль», забив два гола. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 50 млн.