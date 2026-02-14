Скидки
Главная Футбол Новости

Семшов: в «Динамо» есть футболист, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю

Семшов: в «Динамо» есть футболист, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре бразильского легионера бело-голубых Рубенса. Футболист перебрался в московский клуб из «Атлетико Минейро» в летнее трансферное окно.

В «Динамо» есть футболист, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю, — это Рубенс. Может порубиться и побороться — но, наверное, не для этого его брали. Одно дело — это защитник Касерес, который классно проявлял себя поначалу и выглядел лучшим правым защитником лиги. Он показывал то, ради чего его и брали, — да, сейчас сдал, но я говорю о начальном этапе. А Рубенс пришёл — и за полгода вообще ничего. Есть левая нога, но он на любой позиции, слева в обороне или в центре — это просто средний игрок.

Не понял его недовольства удалением в игре с «Краснодаром» — это чистая красная. Больше того, бразильца могли удалять и раньше за фолы. В созидании он отдаёт ближнему, выверенных передач я не вижу, а при обороне хватает фолы, и это риск удаления. Если бы он выгрызал все мячи в центре без фолов и пусть отдавал ближнему, то нет проблем», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

