Слот — о Кёртисе Джонсе: он часть наших планов на ближайшие месяцы и следующий сезон

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Кёртиса Джонса. Специалист заявил, что клуб не намерен расставаться со своими воспитанниками. Ранее появлялись сообщения о том, что «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» могут проявить интерес к полузащитнику этим летом.

«Совершенно нормально, что Кёртис Джонс привлекает интерес ведущих клубов. Мы, как и они, заинтересованы в нём: мы хотим продлить с ним контракт, а другие хотят его подписать. Он будет частью наших планов на ближайшие недели, месяцы и на следующий сезон», — приводит слова тренера Liverpool Echo.

Кёртис Джонс уже провёл 32 матча за «Ливерпуль» во всех соревнованиях в этом сезоне, отдав одну результативную передачу в матче Премьер-лиги с «Бёрнли».