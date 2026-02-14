«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора на пост тренера команды до конца сезона

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о назначении Игора Тудора на пост главного тренера команды. Подчёркивается, что хорватский специалист будет руководить «шпорами» до конца нынешнего сезона.

«Игор присоединяется к нам с чёткой целью: улучшить результаты, добиться успеха и подняться в турнирной таблице Премьер-лиги. Его задача проста – привнести организованность, интенсивность и конкурентоспособность в команду на решающем этапе сезона», — написано в заявлении «Тоттенхэма».

До назначения в лондонский клуб 47-летний специалист возглавлял «Ювентус», «Лацио», «Марсель» и «Верону».

После 26 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место.

Самые большие стадионы мира: