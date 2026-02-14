Кунья — о челлендже фаната «Манчестер Юнайтед»: мне совершенно всё равно на его причёску

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высказался о фанате команды Фрэнке Илетте, который запустил челлендж, пообещав не стричь волосы, пока команда не одержит пять побед подряд. Ранее с критикой блогера выступил бывший капитан «красных дьяволов» Уэйн Руни.

«Иногда людей больше волнует пять побед из-за его причёски. А меня больше интересуют 15 очков, мне совершенно всё равно на его причёску. Это нас совсем не мотивирует», — приводит слова Куньи CentreGoals в соцсети X.

«Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы подряд в период с 17 января по 7 февраля. В матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», который состоялся 10 февраля, подопечные Майкла Кэррика сыграли вничью (1:1).