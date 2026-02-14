Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунья — о челлендже фаната «Манчестер Юнайтед»: мне совершенно всё равно на его причёску

Кунья — о челлендже фаната «Манчестер Юнайтед»: мне совершенно всё равно на его причёску
Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья высказался о фанате команды Фрэнке Илетте, который запустил челлендж, пообещав не стричь волосы, пока команда не одержит пять побед подряд. Ранее с критикой блогера выступил бывший капитан «красных дьяволов» Уэйн Руни.

«Иногда людей больше волнует пять побед из-за его причёски. А меня больше интересуют 15 очков, мне совершенно всё равно на его причёску. Это нас совсем не мотивирует», — приводит слова Куньи CentreGoals в соцсети X.

«Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы подряд в период с 17 января по 7 февраля. В матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом», который состоялся 10 февраля, подопечные Майкла Кэррика сыграли вничью (1:1).

Материалы по теме
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» потроллил болельщика «Манчестер Юнайтед»
Истории
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» потроллил болельщика «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android