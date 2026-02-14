«Арсенал» намерен приобрести нападающего «Интера» летом — Football Transfers

«Арсенал» обозначил 23-летнего нападающего «Интера» Себастьяно Эспозито в качестве трансферной цели на летнее трансферное окно. С августа футболист играет за «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, спортивный директор «канониров» Андреа Берта запросил подробную информацию об игроке у скаутов, работающих в Италии. «Арсенал» видит в Эспозито нападающего, который изначально будет обладать статусом запасного, но способного вырасти в футболиста основного состава.

В нынешнем сезоне Эспозито принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

