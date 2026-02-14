Скидки
Главная Футбол Новости

Игор Тудор прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Комментарии

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о своём назначении в клуб. О подписании контракта с хорватским специалистом пресс-служба лондонцев объявила в субботу, 14 февраля.

«Для меня большая честь присоединиться к этому клубу в важный момент. Я понимаю возложенную на меня ответственность, и моя цель ясна. Добиться большей стабильности в нашей игре и бороться с уверенностью в каждом матче. В этом составе есть сильные игроки, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить результаты», — сказал Тудор в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

Фото: ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 29 очков в 26 матчах. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

