Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда саудовцы намерены завершить переход Салаха

Стало известно, когда саудовцы намерены завершить переход Салаха
Комментарии

Руководство саудовской Про-Лиги ведёт активные переговоры с ведущими клубами страны относительно команды, в которую потенциально может перейти крайний нападающий Мохамед Салах из «Ливерпуля» грядущим летом. Ранее главным претендентом на 33-летнего вингера считался «Аль-Иттихад», однако «Аль-Наср» также входит в число претендентов. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, боссы саудовской Про-Лиги хотят, чтобы сделка по переходу египетского игрока была завершена в начале трансферного окна. Они хотят избежать превращения этого трансфера в затяжную сагу, способную продлиться до конца лета.

Публично мерсисайдцы отмечают, что Салах остаётся важной частью проекта, но внутри клуба готовятся к уходу нападающего в ближайшее трансферное окно.

Материалы по теме
«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с агентом Салаха — Footmercato

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android