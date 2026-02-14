Стало известно, когда саудовцы намерены завершить переход Салаха

Руководство саудовской Про-Лиги ведёт активные переговоры с ведущими клубами страны относительно команды, в которую потенциально может перейти крайний нападающий Мохамед Салах из «Ливерпуля» грядущим летом. Ранее главным претендентом на 33-летнего вингера считался «Аль-Иттихад», однако «Аль-Наср» также входит в число претендентов. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, боссы саудовской Про-Лиги хотят, чтобы сделка по переходу египетского игрока была завершена в начале трансферного окна. Они хотят избежать превращения этого трансфера в затяжную сагу, способную продлиться до конца лета.

Публично мерсисайдцы отмечают, что Салах остаётся важной частью проекта, но внутри клуба готовятся к уходу нападающего в ближайшее трансферное окно.

Материалы по теме «Аль-Иттихад» ведёт переговоры с агентом Салаха — Footmercato

Рекорды «Ливерпуля»: