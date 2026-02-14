Спортивный директор «Тоттенхэма» высказался о назначении Тудора в клуб

Спортивный директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге прокомментировал назначение хорвата Игора Тудора на пост главного тренера клуба. О заключении контракта со специалистом пресс-служба лондонцев объявила в субботу, 14 февраля.

«Игор привнесёт ясность, энергию и опыт решения сложных задач и оказания влияния на игру. Наша цель проста — стабилизировать игру, максимально повысить качество состава и успешно конкурировать в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», — сказал Ланге в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 29 очков в 26 матчах. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.