Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Брентфорда» попал в шорт-лист «Баварии» как преемник Гарри Кейна — Конур

Форвард «Брентфорда» попал в шорт-лист «Баварии» как преемник Гарри Кейна — Конур
Комментарии

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго включён в шорт-лист «Баварии». 24-летний форвард рассматривается мюнхенским клубом как долгосрочный преемник Гарри Кейна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В числе других клубов, проявляющих интерес к игроку, находятся «Манчестер Сити» и «Челси». Вчера, 13 февраля, Игор Тьяго подписал новый долгосрочный контракт с «Брентфордом».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 26 матчей, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. Также на его счету одна игра и один забитый мяч в Кубке английской лиги. Тьяго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Бавария» ведёт переговоры о подписании защитника «Манчестер Сити» — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android