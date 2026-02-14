Форвард «Брентфорда» попал в шорт-лист «Баварии» как преемник Гарри Кейна — Конур

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго включён в шорт-лист «Баварии». 24-летний форвард рассматривается мюнхенским клубом как долгосрочный преемник Гарри Кейна. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В числе других клубов, проявляющих интерес к игроку, находятся «Манчестер Сити» и «Челси». Вчера, 13 февраля, Игор Тьяго подписал новый долгосрочный контракт с «Брентфордом».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл 26 матчей, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. Также на его счету одна игра и один забитый мяч в Кубке английской лиги. Тьяго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 35 млн.