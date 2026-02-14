TEAMtalk назвал причину отказа Де Дзерби возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» обращался к итальянскому тренеру Роберто Де Дзерби с предложением возглавить команду, однако специалист быстро отказался, как только стало ясно, что эта должность носит исключительно временный характер. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Де Дзерби считает, что временная работа не соответствует его амбициям. В свою очередь, «шпоры» предлагали кандидатам только такой вариант. Вопрос о постоянной работе будет рассмотрен летом после полного внутреннего анализа.

В субботу, 14 февраля, «Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора на пост главного тренера команды. Контракт с хорватским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. 11 февраля Де Дзерби покинул «Марсель».

