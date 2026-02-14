Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TEAMtalk назвал причину отказа Де Дзерби возглавить «Тоттенхэм»

TEAMtalk назвал причину отказа Де Дзерби возглавить «Тоттенхэм»
Комментарии

«Тоттенхэм» обращался к итальянскому тренеру Роберто Де Дзерби с предложением возглавить команду, однако специалист быстро отказался, как только стало ясно, что эта должность носит исключительно временный характер. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Де Дзерби считает, что временная работа не соответствует его амбициям. В свою очередь, «шпоры» предлагали кандидатам только такой вариант. Вопрос о постоянной работе будет рассмотрен летом после полного внутреннего анализа.

В субботу, 14 февраля, «Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора на пост главного тренера команды. Контракт с хорватским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. 11 февраля Де Дзерби покинул «Марсель».

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о назначении Игора Тудора на пост тренера команды до конца сезона

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android