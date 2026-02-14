Руководство «Арсенала» озвучило Артете цель на сезон — The Touchline

Руководство лондонского «Арсенала» считает, что у тренера Микеля Артеты в этом сезоне больше нет оправданий. После полной поддержки на трансферном рынке ожидания от команды ясны: минимальная цель — титул чемпиона Премьер-лиги. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

На данный момент «Арсенал» после 26 туров возглавляет английскую Премьер-лигу, имея в активе 57 очков. Отрыв от клуба «Манчестер Сити», который занимает вторую строчку, составляет четыре очка. Команда завершила групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на первом месте, одержав восемь побед в восьми матчах. В Кубке Англии «Арсенал» также продолжает борьбу за трофей. 15 февраля клуб сыграет с «Уиган Атлетик» в 1/16 финала турнира.