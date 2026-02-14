Скидки
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» готовит крупное предложение «Реалу» по полузащитнику на замену Канте — MD

«Аль-Иттихад» готовит крупное предложение «Реалу» по полузащитнику на замену Канте — MD
Комментарии

Саудовский «Аль-Иттихад» готовит крупное финансовое предложение, чтобы приобрести полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на 365Scores. Клуб видит в хавбеке «сливочных» замену ушедшему в «Фенербахче» опорнику Н`Голо Канте.

Камавинга связан с «Реалом» долгосрочным контрактом до лета 2029 года, однако существенные финансовые условия, которые обычно предлагаются в саудовской Про-Лиге, теоретически могут дать испанскому клубу повод для размышлений.

Ожидается, что шаги по подписанию французского полузащитника будут предприняты клубом «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Камавинга интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Новости. Футбол
