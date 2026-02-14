Стало известно, почему Стерлинг предпочёл перейти в «Фейеноорд», а не в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» начал вести переговоры с крайним нападающим Рахимом Стерлингом после того, как Вильсон Одобер выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний вингер отказался от перехода в стан «шпор», поскольку не захотел выступать за клуб, которому не хватает стабильности.

12 февраля «Фейеноорд» объявил о переходе Стерлинга в качестве свободного агента. Подчёркивается, что главный тренер команды Робин ван Перси сыграл ключевую роль в убеждении нападающего.

После 26 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место.

Материалы по теме Официально Четырёхкратный победитель АПЛ Рахим Стерлинг перешёл в «Фейеноорд»

Сколько зарабатывают футболисты: