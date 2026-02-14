Скидки
Футбол Новости

«Фейеноорд» может расторгнуть контракт с Рахимом Стерлингом через два дня после подписания

«Фейеноорд» может расторгнуть контракт с Рахимом Стерлингом через два дня после подписания


«Фейеноорд» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Рахимом Стерлингом всего через два дня после его подписания. Игроку уже запрещено посещать тренировки клуба из-за дисциплинарного нарушения. Переход английского форварда в «Фейеноорд» оказался на грани скандала. Об этом сообщает аккаунт Topskills Sports UK в соцсети Х.

По информации источника, Стерлингу официально запретили посещать тренировочную базу клуба всего через 24 часа после завершения сделки. Контракт игрока может быть расторгнут в ближайшее время. Руководство «Фейеноорда» начало срочное расследование серьёзного дисциплинарного нарушения, предположительно совершенного футболистом. Несмотря на то что трансфер был официально подтверждён 12 февраля, клуб приостановил интеграцию Стерлинга в состав команды. Если обвинения подтвердятся, игроку может грозить либо немедленное расторжение контракта, либо длительная дисквалификация от любой деятельности, связанной с клубом.

На данный момент как представители клуба, так и представители игрока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев.

