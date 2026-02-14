Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милану» интересен защитник «Реала» Вальдепеньяс, клуб готов отпустить игрока — Моретто

«Милану» интересен защитник «Реала» Вальдепеньяс, клуб готов отпустить игрока — Моретто
Комментарии

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Виктору Вальдепеньясу. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, 19-летний футболист хочет продолжать прогрессировать. В «Королевском клубе» считают, что потенциальный отъезд Вальдепеньяса за границу может помочь ему в этом. При этом конкуренцию «Милану» в борьбе за защитника «сливочных» могут составить команды из чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Вальдепеньяс принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Мбаппе и Винисиус оплатили командный ужин «Реала» стоимостью более € 1000 — Marca

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android