«Милану» интересен защитник «Реала» Вальдепеньяс, клуб готов отпустить игрока — Моретто

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Виктору Вальдепеньясу. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, 19-летний футболист хочет продолжать прогрессировать. В «Королевском клубе» считают, что потенциальный отъезд Вальдепеньяса за границу может помочь ему в этом. При этом конкуренцию «Милану» в борьбе за защитника «сливочных» могут составить команды из чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Вальдепеньяс принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

