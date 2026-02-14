«BMW, «Порш», «Мерседес». Мостовой назвал все девять машин, которые у него были

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой перечислил все автомобили, которые были у него.

– Ты можешь сосчитать, сколько всего у тебя было машин?

– Да, могу посчитать. «Опель», «Мерседес», «Ауди», «Мерседес», BMW, BMW, «Порш», «Мерседес», «Мерседес» — девять.

Просто мне нравится менять машины, я не могу долго на одной машине ездить. Тем более когда что-то новое выходит, мне интересно поюзать, посмотреть, что это, поэтому я меняю часто, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

