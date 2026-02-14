Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о футбольном долголетии капитана национальной команды Криштиану Роналду, а также предположил, когда футболист завершит профессиональную карьеру.

«У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.

Думаю, вопрос скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Думаю, он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда завершить карьеру», – сказал Мартинес в интервью BBC.

