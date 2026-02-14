Главный тренер сборной Португалии предположил, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о футбольном долголетии капитана национальной команды Криштиану Роналду, а также предположил, когда футболист завершит профессиональную карьеру.

«У нас есть статистика. Если бы вы собирались проанализировать как игрока, у которого ухудшается физическая форма, то увидели бы, что это не тот случай. Его физические данные свидетельствуют о том, что он может играть дальше и дальше.

Думаю, вопрос скорее в том, когда он почувствует, что настало подходящее время. Думаю, он игрок, который очень критичен к себе. Когда он увидит, что не может помочь команде, он сам решит, когда завершить карьеру», – сказал Мартинес в интервью BBC.